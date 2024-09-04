Россиянин жестоко избил парализованную сожительницу, которая мешала ему пить

Житель Тонкинского района Нижегородской области напал на парализованную сожительницу, которая мешала ему пить с другом, и получил 6 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Семейная пара проживала в Тонкинском районе более 10 лет, сожители стали часто ссориться после того, как женщина перенесла инсульт и осталась парализована. Ее гражданский муж регулярно выпивал и отбирал у россиянки всю пенсию по инвалидности.

В один из дней мужчина пригласил в гости приятеля, вместе с которым распивал спиртные напитки, женщина попросила о помощи. Разъяренный сожитель стащил ее с дивана и жестоко избил.

Скорую помощь протрезвевший домашний тиран вызвал пострадавшей только спустя четыре дня, в больнице выяснилось, что у пациентки переломаны ребра: одно из них проткнуло легкое. Спасти женщину врачи не смогли. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее россиянин напал на супругу с ножом из-за того, что она отказалась рожать десятого ребенка.