Во Владикавказе прогремел взрыв

Взрыв прогремел на так называемом Черменском круге (административной границе Ингушетии и Северной Осетии) во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15», ссылаясь на источники.

«Взрыв прогремел на Черменском кругу во Владикавказе», — говорится в публикации.

По данным канала, взрыв произошел примерно в 15:30 (совпадает с мск) на одной из АЗС. По предварительным данным, причиной стала утечка метана на заправке.

На место выехали сотрудники экстренных служб.

Информации о пострадавших нет, подробности происшествия устанавливаются.

До этого, 4 сентября, очевидцы сообщили, что в 5:40 утра в небе над Тулой прогремел взрыв. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны РФ. От звуковой волны сработали сигнализации у припаркованных автомобилей.

Ранее на видео попало возгорание на МНПЗ в Капотне после падения дрона.