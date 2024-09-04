Определены 20 финалистов всероссийского конкурса «Билет в Арктику»

Завершился второй этап мультиформатного конкурса «Билет в Арктику», 20 финалистов представят свои проекты 11 сентября в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили организаторы.

В число финалистов второго сезона вошли студенты и научные сотрудники из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска. Участники представляют топовые вузы страны: НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Университет МИСИС, Московский авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова , ДВФУ, Томский политехнический университет и другие. 10 победителей отправятся в арктическую экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Второй сезон проекта был посвящен арктическим компетенциям: организаторы разработали мини-приложение «ВКонтакте», где в формате онлайн-квеста участники знакомились с возможностями региона.

Для выхода в финал необходимо было пройти интерактивный квест, успешно справиться с тестированием и предложить решение кейс-задания от индустриального партнера по одному из тематических треков: «Добыча и транспортировка нефти и газа», «Новые материалы и технологии для Арктики», «Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ», «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

Проект «Билет в Арктику» направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в нем приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны.

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