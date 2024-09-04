Выросло число отравившихся шаурмой в Карелии

В городе Сегеже республики Карелия за последние пять дней с острым пищевым отравлением госпитализированы 39 человек, включая 24 несовершеннолетних. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, состояние больных оценивается как средне-тяжелое.

Все пострадавшие сообщили, что употребляли шаурму, приобретенную в одном и том же торговом павильоне. Хозяин точки был задержан. Проверка выявила нарушения требований безопасности при производстве продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения.

Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия, включая лабораторное исследование материала от заболевших и контактных лиц, отбор проб готовой продукции, воды, смывов и сырья у ИП. По постановлению Главного государственного врача Республики Карелия контактные лица отстранены от работы и учебы.

Лабораторные исследования продолжаются, отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что 9 человек попали в больницу в городе Сегежа с признаками отравления.

До этого суд в Москве арестовал продавца шаурмы, которой отравились 17 человек. По версии правоохранителей, фигурант работал в точке общепита без медицинской книжки. Мужчина изготавливал и продавал потребителям шаурму с мясом, в котором обнаружили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы.

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