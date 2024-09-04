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Радиоактивные вещества из-за пожара в Чернобыле могут долететь до Польши

Тишковец: радиоактивные вещества из Чернобыля могут за сутки долететь до Польши

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут через сутки долететь до Польши.

По его словам, из-за тления торфяников и пожара в Броварском районе Киевской области может ухудшиться качество воздуха и образоваться смог.

«В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до 3 километров траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа», — уверен эксперт.

Накануне глава военной администрации региона Руслан Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что лесной пожар охватил 20 га чернобыльской зоны отчуждения на севере Киевской области Украины. По его данным, загорелась лесная подстилка - слой органических остатков на поверхности почвы.

2 сентября украинское издание «Страна.ua» писала, что в северных районах Киева наблюдается смог, который местные жители связывают с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Другой (или еще одной) причиной этого явления могут быть торфяные пожары на севере Киевской области.

Ранее сообщалось, что Украина усилит оборону в приграничной зоне у Чернобыльской АЭС.

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