«Тарелкой по лицу»: российская воспитательница ударила девочку за отказ есть

Воспитателя одного из детских садов Улан-Удэ заподозрили в применении физического насилия в отношении девочки, посещавшей учреждение. Об этом сообщает издание «Ариг Ус» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в учреждении Железнодорожного района города минувшим летом. По словам родителей девочки, они заметили на теле своей дочери синяки, после чего обратились к администрации сада с просьбой посмотреть видео с камер, установленных в группе.

На записях они увидели, как педагог ударила ребенка по лицу тарелкой, вероятно, за отказ девочки от еды.

По информации СМИ, женщина много лет проработала воспитателем и имеет разные профессиональные награды.

Администрация учреждения после случившегося уволила педагога, а правоохранители возбудили против нее уголовное дело. Сейчас женщина содержится в СИЗО.

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