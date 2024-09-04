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«Тарелкой по лицу»: российская воспитательница ударила девочку за отказ есть

В Бурятии воспитательница ударила тарелкой по лицу девочку за отказ есть

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Depositphotos

Воспитателя одного из детских садов Улан-Удэ заподозрили в применении физического насилия в отношении девочки, посещавшей учреждение. Об этом сообщает издание «Ариг Ус» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в учреждении Железнодорожного района города минувшим летом. По словам родителей девочки, они заметили на теле своей дочери синяки, после чего обратились к администрации сада с просьбой посмотреть видео с камер, установленных в группе.

На записях они увидели, как педагог ударила ребенка по лицу тарелкой, вероятно, за отказ девочки от еды.

По информации СМИ, женщина много лет проработала воспитателем и имеет разные профессиональные награды.

Администрация учреждения после случившегося уволила педагога, а правоохранители возбудили против нее уголовное дело. Сейчас женщина содержится в СИЗО.

До этого в Крыму воспитатель интерната для особенных детей избил подростка.

Ранее в Иркутской области вскрылся случай, когда вожатая воспитывала детей, избивая их палками.

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