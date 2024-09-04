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Москвичей пригласили отметить День города на площадках столичных фестивалей

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» завершится в День города

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Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

День города станет частью завершающей программы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщается на сайте mos.ru.

В ближайшие выходные для москвичей проведут мастер-классы, лекции и встречи с экспертами из разных отраслей.

В парке «Зарядье» для посетителей выступит джазовый оркестр, в Манеже гостей познакомят с профессиями будущего, а в «Лужниках» пройдут спортивные мероприятия.

Москвичи и гости столицы смогут проверить свои знания истории города, а также выиграть призы. Для посетителей Парка Горького проведут квест и квиз.

На фестивале «Усадьбы Москвы» в усадьбе Михалково и Екатерининском парке пройдут кинопоказы под открытым небом, а посетители фестиваля «Московское чаепитие» на Тверской площади смогут познакомиться с чайной культурой и попробовать разные варианты ледяного чая.

Организаторы уделили особое внимание участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых регионов. На площадках фестиваля для них развернули пункты приема гуманитарной помощи в рамках акции «Москва помогает». Также предприниматели направляют часть выручки от продаж на маркете «Сделано в Москве» в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!».

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» рассказывает гостям обо всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках проходят разнообразные мероприятия, посвященные развитию Москвы.

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