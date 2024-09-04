Доктора социологических наук заподозрили в насилии над приемной внучкой

В Ленобласти задержан 75-летний доктор социологических наук, которого подозревают в насилии над приемной внучкой, передает 78.ru.

Пенсионер надругался над ребенком в период с октября 2011 по июнь 2012 года. Как сообщает источник издания, пострадавшей оказалась внучка его сожительницы, которой тогда было около пяти лет. По версии следствия, профессор и бывший преподаватель СПбГУ насиловал девочку, когда жил с ее бабушкой в деревне Старая Всеволожского района.

Недавно в отношении ученого возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». К настоящему времени пенсионера задержали и доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пожилого жителя Колпино обвинили в насилии над несовершеннолетней падчерицей сына.