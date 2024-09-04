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В ХМАО двое детей сбежали из детского сада и отправились в торговый центр

В Югорске двое детей сбежали из детсада при возвращении группы с прогулки

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Depositphotos

В ХМАО нашли детей, которые сбежали из детского сада и отправились в торговый центр, сообщает URA.RU.

По данным информагентства, двое детей сбежали из детсада «Снегурочка» в Югорске, когда группа возвращалась с прогулки.

«Говорят, они самостоятельно добрались до торгового центра «Лайнер». Как такое может быть?», — удивился местный житель в сообществе «ЧП — Югорска и Советского района (Новости ХМАО)» во «ВКонтакте».

Судя по информации сервиса Google Карты, от детского сада до ТРЦ около 2 км, то есть примерно 30 минут пешком.

В дошкольном учреждении подтвердили информацию о побеге воспитанников и сообщили, что ситуация разрешилась благополучно. В поисках детей принимали участие сотрудники детсада и родители воспитанников, о произошедшем также узнали в полиции.

«Благодаря слаженным действиям всех служб, дети были быстро найдены. Их жизнь и здоровье вне опасности. С целью недопущения подобных ситуации, с сотрудниками учреждения проведен внеплановый инструктаж», — отметили в администрации «Снегурочки».

Ранее на Урале пятилетний ребенок сбежал из детского сада и едва не попал под машину.

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