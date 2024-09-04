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Специалисту РЖД предъявили обвинения в участии в террористической организации

ТАСС: ведущего специалиста Центра технического аудита РЖД обвинили в терроризме

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Следственный комитет предъявил обвинение ведущему специалисту центра технического аудита РЖД по фамилии Демченко в участии в террористической организации. Об этом пишет ТАСС.

25 июля подозреваемого задержали. Против него возбудили дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

В суде Демченко заявил, что не согласен с обвинениями и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил сотрудника РЖД в СИЗО. Под стражей он останется до 24 сентября.

Накануне в Москве суд арестовал мужчину по уголовному делу о государственной измене. По информации РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство и избрал Щурову В.П. меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом подробности уголовного дела по статье о государственной измене не приводятся — оно находится под грифом секретности.

Ранее директора института РАН приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене.

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