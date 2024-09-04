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Россиянам рассказали, можно ли отказаться от сборов средств на школьные нужды

Адвокат Лебедева: родители могут отказаться от сборов средств на школьные нужды

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. Об этом Life рассказала адвокат Екатерина Лебедева.

По ее словам, все взносы и сборы должны быть подкреплены договором об оказании платных образовательных услуг.

«Первым делом необходимо обратиться к руководству учебного заведения и потребовать дать ответ в письменном виде о том, на какие цели собираются денежные средства. Если запрос родителей школьное руководство игнорирует, необходимо подать жалобу в территориальный орган Министерства просвещения Российской Федерации», — сказала эксперт.

По ее словам, родители также могут подать жалобу в полицейское подразделение, которое занимается борьбой с экономическими преступлениями, или в прокуратуру, чтобы там провели проверку деятельности учебного заведения по факту обращения граждан. Лебедева уточнила, что за незаконные сборы может грозить уголовная ответственность, в том числе, по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого рассказал «Газете.Ru», что школа обязана обеспечивать безопасность, инвентарь, учебники и уборку. По его словам, плата возможна только за дополнительные услуги по желанию родителей.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой работающий родитель потратил ползарплаты на сборы ребенка в школу.

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