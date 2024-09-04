Россиянам рассказали, можно ли отказаться от сборов средств на школьные нужды

Большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. Об этом Life рассказала адвокат Екатерина Лебедева.

По ее словам, все взносы и сборы должны быть подкреплены договором об оказании платных образовательных услуг.

«Первым делом необходимо обратиться к руководству учебного заведения и потребовать дать ответ в письменном виде о том, на какие цели собираются денежные средства. Если запрос родителей школьное руководство игнорирует, необходимо подать жалобу в территориальный орган Министерства просвещения Российской Федерации», — сказала эксперт.

По ее словам, родители также могут подать жалобу в полицейское подразделение, которое занимается борьбой с экономическими преступлениями, или в прокуратуру, чтобы там провели проверку деятельности учебного заведения по факту обращения граждан. Лебедева уточнила, что за незаконные сборы может грозить уголовная ответственность, в том числе, по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого рассказал «Газете.Ru», что школа обязана обеспечивать безопасность, инвентарь, учебники и уборку. По его словам, плата возможна только за дополнительные услуги по желанию родителей.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой работающий родитель потратил ползарплаты на сборы ребенка в школу.