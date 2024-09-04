На петербуржца, разгромившего мобильный пункт вакцинации, завели уголовное дело

На мужчину, который разбил окно машины скорой помощи после отказа в вакцинации в Санкт-Петербурге, завели уголовное дело. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, сотрудники полиции в Калининском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Инцидент произошел 2 сентября возле станции метро «Академическая». Прохожий шел мимо и увидел на улице мобильный пункт бесплатной вакцинации от гриппа. Мужчина, скорее всего находившийся в состоянии опьянения, потребовал, чтобы медики сделали ему прививку от сезонного заболевания. Однако медсестра отказалась ставить вакцину, так как поняла, что пациент нетрезв. После отказа он достал из урны несколько пустых бутылок и стал кидаться ими. Мужчина удалился только после того, как разбил лобовое стекло автомобиля.

В мае в Дубенском районе Тульской области местного жителя обвинили в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи и нападении на полицейского. Житель поселка Дубна вызвал скорую помощь своей знакомой, однако, ему не понравились действия фельдшера, приехавшего на вызов. Дебошир повалил медика на диван и начал угрожать женщине монтировкой.

Ранее сообщалось, что пенсионер отбился бутылкой от грабителя, который проник ночью к нему домой.