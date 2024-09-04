Японец спит 30 минут в сутки, чтобы «удвоить» свою жизнь

Мужчина из Японии рассказал, что спит всего по 30 минут в сутки, чтобы «удвоить» свою жизнь, пишет South China Morning Post.

Дайсуке Хоре, по его словам, последние 12 лет спит по полчаса в день. Мужчина объяснил, что ключом к концентрации энергии в теле является более качественный сон, а не его продолжительность. Японец уверяет, что таким образом «удваивает» свою жизнь.

Хоре рассказал, что ложится спать в половину третьего ночи, а в три утра уже на ногах. Поначалу его одолевает сонливость, но у японца есть проверенный способ, как ее побороть.

«Если вы занимаетесь спортом или пьете кофе за час до еды, вы можете избавиться от сонливости», — поделился он своим приемом.

Впрочем, врачи не советуют людям повторять за Дайсуке, так как это может нанести больше вреда организму, чем пользы. Специалист по медицине сна Нэнси Фолдвари-Шефер сообщила, что качественный и продолжительный сон имеет решающее значение для сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и здоровья мозга.

«Взрослым необходимо спать от семи до восьми часов каждую ночь, а не время от времени», — добавила специалист.

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