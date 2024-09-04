В Москве неизвестный в окне напугал ребенка двухметровой палкой и попросил снять одежду

Девочка из Москвы пожаловалась на то, что неизвестный хотел увидеть ее без одежды через окно квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В день инцидента пятиклассница проснулась от того, что мужчина забрался на подоконник их жилья на первом этаже и тыкал в нее двухметровой палкой через форточку. Позже предмет упал на пол в квартире.

Мужчина скрылся, но позже вернулся и попросил подать ему его вещь. Ребенок укутался в одеяло и выполнил просьбу, но человек стал просить ребенка снять одежду.

Так как ванная была единственным местом в квартире, где нет окон, девочка отправилась туда и просидела там некоторое время. Позже она вернулась в свою комнату, но мужчины за окном уже не было.

О произошедшем школьница рассказала матери, после чего родительница обратилась в полицию.

Известно, что незнакомец был азиатской внешности. Девочка полагает, что он был не один, так как слышала и другие голоса.

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