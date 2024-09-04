Социологи объяснили резко выросший интерес россиян к бизнес-литературе

В России за полгода спрос на бизнес-литературу вырос на 7-12%. Также лучше стали продаваться книги отечественных авторов. Всё это связано с тем, что страхи у жителей пропали, и они начали пытаться заработать на сложившейся экономической ситуации, объяснил в беседе с 360.ru социолог Денис Волков.

По мнению эксперта, такая статистика говорит о том, что люди и экономика в целом адаптировались к условиям, которые резко изменились с февраля 2022 года.

«Какие-то первоначальные страхи, видимо, прошли или притупились… Жить надо дальше, нужно работать, нужно строить своё дело. Поэтому эти книги сегодня популярны», — считает Волков.

Сегодня на фоне дефицита кадров российские работники находятся в более выгодных условиях, чем работодатели, поэтому они стали искать более выгодные сферы для себя и построения успешной карьеры, заключил эксперт.

До этого в России на 26% подскочил спрос на литературу о Древнем Риме из-за появления мемов. Так, самым востребованным нехудожественным произведением стала книга Марка Аврелия «К себе самому». В тройку самых популярных также вошли книги Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима» и Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».

Ранее стало известно, когда предпочитают читать россияне.