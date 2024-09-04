«Роснефть» профинансирует строительство культурного центра в Якутии

«Роснефть» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания профинансирует строительство многофункционального культурного центра в регионе, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В комплексе будет сельский дом культуры, библиотека, почтовое отделение, а также актовый и спортивный залы.

Соглашение заключили в рамках IX Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Республики Саха Айсен Николаев.

Напомним, в 2023 году при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в «Роснефть») в школе села Тас-Юрях был создан центр профильного и цифрового образования «Точка роста».