В казанском доме престарелых пенсионеров держали в наручниках

В Казани силовики пришли в нелегальный дом престарелых и освободили 22 человека, сообщает Telegram-канал «112».

Недавно следователи и полицейские пришли в нелегальный пансионат, переоборудованный из обыкновенного частного дома, с обыском и обнаружили внутри более двух десятков пациентов. По данным источника канала, постояльцы заведения находились в ужасном состоянии и жили в полной антисанитарии. Многие из них были прикованы к кроватям наручниками, одного нашли без признаков жизни. Пострадавших госпитализировали.

Как уточняется, внимание правоохранителей к богадельне, которая работает уже много лет, заставили обратить наследники одной из пенсионерок, которой не стало в стенах заведения. Оказалось, что все ее имущество перешло в собственность к посторонним. В итоге были задержаны трое сиделок, которые издевались над постояльцами, также сотрудники СК работают с одним из владельцев заведения. Что стало с имуществом не доживших до освобождения стариков и тех, кого успели спасти, сейчас выясняют.

Ранее в Мытищах сотрудники реабилитационного центра издевались над пациентами.