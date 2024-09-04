Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В казанском доме престарелых пенсионеров держали в наручниках

«112»: более 20 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

close
Depositphotos

В Казани силовики пришли в нелегальный дом престарелых и освободили 22 человека, сообщает Telegram-канал «112».

Недавно следователи и полицейские пришли в нелегальный пансионат, переоборудованный из обыкновенного частного дома, с обыском и обнаружили внутри более двух десятков пациентов. По данным источника канала, постояльцы заведения находились в ужасном состоянии и жили в полной антисанитарии. Многие из них были прикованы к кроватям наручниками, одного нашли без признаков жизни. Пострадавших госпитализировали.

Как уточняется, внимание правоохранителей к богадельне, которая работает уже много лет, заставили обратить наследники одной из пенсионерок, которой не стало в стенах заведения. Оказалось, что все ее имущество перешло в собственность к посторонним. В итоге были задержаны трое сиделок, которые издевались над постояльцами, также сотрудники СК работают с одним из владельцев заведения. Что стало с имуществом не доживших до освобождения стариков и тех, кого успели спасти, сейчас выясняют.

Ранее в Мытищах сотрудники реабилитационного центра издевались над пациентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами