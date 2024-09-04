Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе

В ближайшее время отпускные цены на кофе и чай могут заметно вырасти, так как на фоне подорожания сырья, проблем с логистикой и кредитованием бизнеса выросла себестоимость, рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Производство чая не поспевает за ростом спроса на него, что повышает напряженность ситуации, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в верхнем ценовом коридоре для кофейной продукции, — заявил эксперт. — Аналогично, достаточно напряженно складывается ситуация и на чайных аукционах. Видимо, идёт существенный рост потребления на глобальных рынках, и, в связи с этим, производство не справляется с удовлетворением этого спроса».

Специалисты надеются, что решить проблему поможет хороший урожай, однако пока прогнозы говорят, что высокий уровень цен будет сохраняться и в следующем году, добавил Чантурия. Он также отметил проблемы с логистикой и платежами за чайное сырье и кофейные зерна, добавив, что это все требует дополнительных затрат и отражается на конечной стоимости продукции.

Однако речь не идет о существенных дестабилизирующих проблемах, так как продукция на полках российских магазинов не исчезнет, подчеркнул глава «Рочайкофе».

«Единственное, конечно, стоимость такой продукции, в зависимости от качественных характеристик, будет меняться с учётом тех факторов, о которых я говорил», — добавил он, подчеркнув, что розничные магазины могут использовать свои инструменты для сдерживания цен.

До этого Чантурия также предупреждал, что падение экспорта кофе робуста из Вьетнама повлияет на весь мировой рынок, в том числе и на российский, повысив цены. Он назвал важным преимуществом тот факт, что сегодня в России работают свои кофеперерабатывающие предприятия полного цикла, которые перерабатывают порядка 80% кофе.

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