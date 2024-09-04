Россиянам рассказали, чем опасен недостаток сна

Недостаток сна может сократить продолжительность жизни на 10-15 лет. Об этом Pravda.Ru рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН доктор биологических наук Владимир Дорохов.

По его словам, потребность в длительном отдыхе заложила эволюция. Людям необходимо спать не менее шести часов в день, уточнил эксперт. При этом при желании можно немного уменьшить ежедневную продолжительность сна с помощью тренировок.

Не просто, что я хочу меньше спать. Нет. Нужно больше гулять, больше двигаться. Нужно на какую-то другую стадию уйти, не обычную нашу жизнь, а как-то иначе себя вести. Это не просто, на самом деле», — уточнил Дорохов.

Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова до этого говорила, что оптимальное количество сна для взрослых и для детей едино — восемь часов. При этом, по ее словам, идеальной продолжительности отдыха не существует. Она добавила, что в периоды активного восстановления, например, после болезни, потребность во сне может увеличиваться.

Ранее стало известно, что долгий сон в выходные полезен для сердца.