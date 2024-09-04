Дачникам рассказали, как обрабатывать грядки после сбора урожая

Грядки на даче нужно очистить и обработать специальным составом до прихода осенних холодов, делать это нужно через три-пять дней после сбора урожая. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Так, чтобы уничтожить возбудителей болезней, она советует полить грядки специальным фунгицидом. После этого можно «подселить» в землю полезные микроорганизмы, чтобы восстановить микрофлору почвы, добавила эксперт. Еще через пять дней она рекомендует подкормить почву перегноем, компостом, навозом или специальным осенним удобрением из магазина.

«Во время роста культура выделяет свои продукты обмена веществ. В будущем это может плохо повлиять на другие растения, которые будут посажены на этой грядке. Поэтому после сбора урожая нужно провести так называемую детоксикацию: для этого можно использовать специальные порошкообразные или гранулированные средства», — добавила Воронова.

Эксперт товарной категории «Дом и сад» сети магазинов modi Татьяна Михайлова до этого говорила, что урожай с огорода можно хранить в подвале, холодильной камере, на балконе или в кладовке. По ее словам, предварительно в помещении для хранения важно провести уборку. Овощи и фрукты можно переложить в прозрачные контейнеры из пластика с хорошей вентиляцией и наклеить на них наклейки с названиями, предложила товаровед.

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