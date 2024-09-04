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На Дальнем Востоке могут построить высокоскоростную магистраль

Глава Минтранса Савельев: ВСМ может появиться и на Дальнем Востоке

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Вслед за европейской частью России высокоскоростное железнодорожное сообщение (ВСМ) могут запустить и на Дальнем Востоке, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в рамках сессии «На Восток! Маршруты нового времени» на Восточном экономическом форуме.

«Придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. У нас огромная страна», — сказал он.

Напомним, в марте 2024 года началось строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда смогут разгоняться до 400 км/ч.

ВСМ планируется запустить в 2029 году. Интервал движения поездов составит 15 минут, а общее время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

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