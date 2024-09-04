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Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился в зону боевых действий

СК частично прекратил преследование Эльдукаева, обвиняемого в покушении на Руссо

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Главное следственное управление Следственного комитета России частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что защита Эльдукаева настаивает на полном закрытии дела. Источники издания подчеркивают, что обвиняемый направил следствию ходатайство о том, что заключил с министерством обороны РФ контракт для участия в боевых действиях на Украине.

РБК подчеркивает, что Эльдукаев готов отправиться в зону конфликта «вместе с отрядом из двух десятков родственников и знакомых».

До этого Басманный районный суд Москвы вынес решение, обязывающее Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России частично прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева.

Эльдукаева ранее обвиняли в похищении певца Авраама Руссо. Защита доказала в суде, что сроки давности по обвинению в похищении истекли еще в 2019 году, что послужило основанием для прекращения дела в этой части по ходатайству Генпрокуратуры.

Ранее СМИ написали, что Авраама Руссо могут отправить на исправительные работы за игнорирование штрафов.

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