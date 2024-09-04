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Мантуров прокомментировал работу по техобслуживанию иностранного турбинного оборудования

Мантуров: зарубежное газотрубинное оборудование ремонтируется

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Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что работа по обеспечению техобслуживания зарубежного газотурбинного оборудования ведется. Об этом сообщает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что процесс освоения восстановительного ремонта запчастей, а также производство новых комплектующих горячего тракта для зарубежных газовых турбин, находится в достаточно продвинутой фазе.

Первый вице-премьер добавил, что общий объем заказов на отечественные газовые турбины большой мощности ГТД-110М и ГТЭ-180 составляет порядка 15 единиц.

До этого Мантуров заявил, что в России рассматриваются планы по созданию серийного производства газовых турбин мощностью 300-400 МВт.

Накануне прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и лицу, имеющему гражданство Франции и Швейцарии, в нарушении санкций за содействие экспорту газовых турбин производства компании Siemens в Крым.

В обвинительном заключении отмечается, что данные лица знали, что конечным пунктом назначения турбин будут электростанции в Крыму.

Ранее «Новатэк» заказал в России три турбины для «Арктик СПГ-2».

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