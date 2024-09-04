Раздачу продуктов россиянам может стать доступнее

Правительство России в целом одобрило законопроект о налоговых льготах для фудшеринга — безвозмездной передачи нераспроданных продуктов питания на благотворительность, при условии доработки инициативы перед ее внесением в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым, касается передачи бизнесом нереализованных, но пригодных к употреблению продуктов социальным некоммерческим организациям для помощи нуждающимся.

В документе предлагается освободить такую деятельность от налога на добавленную стоимость (НДС), при этом общая стоимость переданных продуктов в течение года не должна превышать 1% от доходов продавцов.

Важно отметить, что речь идет только о товарах с истекающим сроком годности, которые не были проданы из-за снижения спроса или сезонности. В настоящее время продавцам выгоднее утилизировать нераспроданные продукты, так как это позволяет сохранить вычет по НДС, тогда как передача на благотворительность увеличивает налоговые расходы до 20%.

В связи с этим предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Кроме того, заниматься такой деятельностью смогут только те ритейлеры, которые будут включены в специальный перечень, определяемый правительством.

Ранее большинство регионов России поддержали развитие системы фудшеринга в стране.