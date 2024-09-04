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Крупный лесной пожар вспыхнул у грузинского города Боржоми

Власти Грузии будут использовать вертолеты для тушения лесного пожара у Боржоми

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

На территории национального парка Недзви вблизи грузинского города Боржоми произошел крупный лесной пожар. Об этом телеканалу «Рустави 2» сообщил глава Боржомского муниципалитета Отар Арболишвили.

По его словам, лес загорелся на труднодоступной территории. В настоящее время огонь распространился на площади около одного гектара.

На тушение пожара отправлены спасатели и специальная техника. Арболишвили подчеркнул, что как только позволят погодные условия, на ликвидации огня будут задействованы четыре вертолета.

До этого сообщалось, что в северных районах Киева наблюдается смог, который местные жители связывают с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Другой (или дополнительной) причиной этого явления могут быть торфяные пожары на севере Киевской области.

2 сентября стало известно, что в Нижней Австрии в районе Генсерндорф-Зюд пожарные тушат лесной пожар. Местных жителей пришлось эвакуировать из-за большого задымления.

Ранее сообщалось, что пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории.

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