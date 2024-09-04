Россиянам посоветовали метод «Помидора», чтобы вернуться в ритм после отпуска

Возвращение к рабочим будням после отпуска нередко становится испытанием, особенно если отдых прошел насыщенно и интересно. Бизнес-консультант Надежда Баушева рассказала «Газете.Ru», как пережить этот период максимально комфортно.

Эксперт рекомендует возвращаться домой за день-два до окончания отпуска, чтобы успеть отдохнуть после дороги, адаптироваться к повседневному режиму и наладить режим сна. Это снизит уровень стресса и поможет плавно войти в рабочий ритм.

«Также не стоит перегружать последние дни отпуска бытовыми задачами, а распределить их равномерно на предстоящую неделю. Лучше посвятить время любимым занятиям: прогулкам, встречам с друзьями, чтению книг или просмотру фильмов. Здесь как никогда важны баланс и гармония между личной жизнью и карьерными достижениями», — отметила она.

Первое, с чем сталкиваются все после возвращения на работу, — это огромное количество накопившихся дел и неотложных задач. Ведь на время отсутствия работника не все его обязанности могут быть переданы коллегам. Чтобы уменьшить нагрузку, важно постараться до отпуска закрыть срочные дела. Если же они все-таки остались, не стоит стремиться выполнить их все сразу. Необходимо дать себе время для адаптации, исключить перегруженность и хаос.

«Планирование и организация своего времени, в том числе рабочего — это привычка, которая полезна каждому человеку. Однако после отпуска стоит уделить этому вопросу особое внимание: установить реалистичные цели на ближайшее время и распределить их по степени срочности и важности; составить четкий план задач: время на проверку почты, разбор документов и общение с коллегами; предусмотреть время для непредвиденных обстоятельств; уточнить у коллег, какие события произошли за время вашего отсутствия и актуальные задачи по проектам; по возможности отложить важные встречи и совещания на несколько дней; создать комфортные условия на рабочем месте: убрать лишние предметы, настроить освещение и температуру», — сказала специалист.

Осознанный подход к своему состоянию и нагрузке поможет предотвратить профессиональное выгорание, а также сохранить концентрацию в течение длительного времени.

Бывает непросто погрузиться в рабочие процессы после полного впечатлений отпуска. Чтобы сосредоточиться и вернуть необходимый настрой, Баушева советует воспользоваться проверенными техниками тайм-менеджмента.

«Матрица Эйзенхауэра. Она позволяет разделить задачи на четыре категории и понять, в каком порядке их решать: срочные и важные — к ним приступить в первую очередь; срочные и неважные — по возможности делегировать или выполнить во вторую очередь; несрочные и важные — выполнить в этот же день и запланировать на другие дни с учетом сроков их выполнения; несрочные и неважные — они, скорее всего, в процессе выполнения других задач потеряют свою актуальность», — объяснила консультант.

Метод «Помидора» — довольно популярная методика заключается в том, чтобы чередовать работу и отдых: работать по 25 минут, затем делать перерыв на 5 минут.

Это помогает собраться с мыслями в нужный момент и избежать лишней усталости.

Регулярная физическая активность. Утренняя зарядка, короткие прогулки или разминка во время рабочего дня — все это значительно улучшает настроение, повышает энергию и способствует фокусировке внимания. Можно выбрать любое занятие, которое поможет держать себя в тонусе.

Возвращение к рабочему ритму после отпуска — это процесс, требующий времени и внимания. Грамотный подход же необходим для того, чтобы этот период прошел как можно легче и продуктивнее. В противном случае каждый отпуск будет заканчиваться стрессом и усталостью, что негативно отразится на всех сферах жизни человека, резюмировала она.

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