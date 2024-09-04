Эксперт рассказал о новых моделях ИИ, превосходящих аналоги от Google и OpenAI

Microsoft выпустила три новые ИИ-модели ИИ Phi-3.5 — они превосходят аналоги от Google и OpenAI. Об этом «Газете.Ru» рассказал Егор Сачко, специалист по AI, Data Science и ML.

По словам эксперта, выпуск Microsoft новых моделей ИИ Phi-3.5 вызывает интерес не только из-за их технического превосходства (по словам Microsoft), но и тем, как он поднимает важный вопрос выбора между открытым и закрытым подходом к разработке ИИ.

«Microsoft выбрала путь открытости, выпустив свои модели на платформе Hugging Face (признан в РФ иностранным агентом) под лицензией MIT. Это идет в противовес с подходом таких компаний, как OpenAI, которые ограничивают доступ к своим самым продвинутым моделям, стремясь контролировать их использование — при этом получается, что Microsoft, будучи крупным инвестором в OpenAI, делает ставку одновременно на открытые и закрытые модели. С другой стороны, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) также активно участвует в этой гонке — разрабатывая и продвигая модели LLaMA с открытым исходным кодом. Такой подход позволяет компаниям привлекать широкое сообщество разработчиков и исследователей, что способствует ускорению инноваций в индустрии», — объяснил он.

Эксперт отметил, что такие открытые модели предоставляют разработчикам и исследователям широкие возможности для экспериментов и внедрения новых идей.

«Это также создает условия для стартапов, которые могут использовать эти инструменты для быстрого выхода на рынок с новыми продуктами. В то же время закрытые модели, как правило, предлагают более стабильные коробочные решения, что важно для компаний, которым необходимо управлять рисками», — подчеркнул Сачко.

Гонка за лидерство в ИИ между такими гигантами, как Microsoft, Google, OpenAI и Meta, демонстрирует разные стратегии, которые компании выбирают в зависимости от своих целей и видения.

«Этот разнообразный подход к разработке ИИ помогает сделать технологию доступной не только для экспертов, но и для широкой аудитории, превращая ее в мощный инструмент для всех, кто готов его освоить», — резюмировал он.

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