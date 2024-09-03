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Глава Ингушетии после ЧП на посту ДПС призвал ограждать молодежь от «воздействия зла»

Глава Ингушетии Калиматов призвал ограждать молодежь от зла

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@MAKalimatovvv/Telegram

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства нападения на сотрудника полиции в республике. Он призвал в своем Telegram-канале жителей активно участвовать в воспитании молодежи и защищать ее от негативного влияния.

Мужчина с отверткой совершил нападение на полицейский пост при въезде в Магас. В результате инцидента один полицейский получил травмы, а нападавший был ликвидирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщили в МВД республики.

Я не устану призывать родителей, родственников, общественность, духовенство быть самыми активными участниками в правильном воспитании нашей молодежи, оберегая их от разрушительного воздействия любого зла.», — отметил Калиматов в своем канале, комментируя произошедшее.

В июле в Тюменской области женщина ударила сотрудника ДПС, собиравшегося забрать машину ее сожителя. Инцидент произошел в селе Щетково. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянин избил жену и тещу, сам вызвал полицию и напал на сотрудников.

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