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Московский суд арестовал мужчину по засекреченному делу о госизмене

В Москве суд арестовал мужчин по засекреченному уголовному делу о госизмене

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве суд арестовал мужчину по уголовному делу о государственной измене. Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 3 сентября суд удовлетворил ходатайство и избрал Щурову В.П. меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом подробности уголовного дела по статье о государственной измене не приводятся — оно находится под грифом секретности.

До этого ФСБ задержала в Белгородской области 30-летнюю женщину, которая, как утверждается, попыталась выехать на Украину, чтобы принять участие в боях против Вооруженных сил РФ. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на государственную измену. Теперь россиянке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее директора института РАН приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене.

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