На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В десяти областях Украины ввели аварийные отключения света. Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Как заявили в организации, речь идет о Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

«Обнародованные ранее графики применения ограничений временно не действуют», — сказано в сообщении компании.

26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. В тот же день на всей территории Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Российские военные начали атаковать украинскую инфраструктуру с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее минэнерго Украины назвало будущую зиму самой тяжелой в истории страны.