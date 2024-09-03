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В Крыму раскрыли кражу производственного оборудования на 3 млрд рублей

МВД: за кражу оборудования в порту Камыш-Бурун задержаны трое

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Global Look Press

Сотрудники полиции раскрыли кражу производственного оборудования для цементного завода в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД Ирина Волк.

«Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что общая сумма ущерба составила 3 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что крымчанин похитил автомат с жевательной резинкой. Позже он признался в содеянном и вернул автомат владельцу.

Все произошло в Сакском районе. Он украл из магазина торговый автомат, предназначенный для продажи жевательной резинки и игрушек в капсулах. Мужчина, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, тащил автомат по земле, надеясь поднять настроение своей девушке.

Ранее в Москве вынесли приговор похитителям запчастей к истребителям МиГ-29.

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