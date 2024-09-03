Мать арестовали после того, как она заперла младенца в автомобиле на жаре

В США арестовали женщину, которая заперла младенца в автомобиле на жаре и ушла кататься на лошадях, пишет Unilad.

Как сообщают местные СМИ, 40-летняя Кара Дуган была арестована в торговом центре. Это произошло после того, как случайный мужчина проходил мимо ее автомобиля и услышал оттуда детский плач. Вскоре на место прибыли полицейские, которые вскрыли машину и достали из салона младенца. По словам офицеров, транспортное средство стояло на солнце, а температура на улице превышала 30 градусов.

Кара рассказала офицерам, что планировала покататься на лошади рядом с торговым центром. Дуган была арестована и доставлена в тюрьму округа, где ей предъявили обвинения в жестоком обращении с ребенком. Трехмесячного малыша отвезли в больницу на осмотр, медики не нашли у него каких-либо травм.

Ранее в США годовалый мальчик остался без присмотра родителей и два дня выживал на улице в ураган.