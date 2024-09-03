Горный лев напал на пятилетнего ребенка в парке

В горах Санта-Моники в штате Калифорния пятилетний мальчик подвергся нападению пумы во время прогулки с родителями. Об этом сообщает NBC.

Семья с пятилетним мальчиком в составе туристической группы находились в одной из разрешенных для посещения зон национального парка. Дети играли возле стола для пикника, когда из кустов неожиданно выскочила пума и набросилась на одного из них.

Хищника спугнули взрослые, пострадавшего вертолетом доставили в медицинский центр больницы Нортридж, после обследования его отпустили на амбулаторное лечение. Пуму отыскали рейнджеры, им пришлось ликвидировать животное.

До этого сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке трехлетняя девочка выжила после нападения черного медведя. Инцидент произошел в туристическом лагере в национальном парке, медведь-барибал проник в палатку и напал на находившуюся внутри трехлетнюю девочку. Ребенок выжил, его госпитализировали с травмами, подробности о состоянии пострадавшей неизвестны. После произошедшего палаточный лагерь пришлось эвакуировать, на хищника расставили капканы. Медведя удалось отловить и ликвидировать.

Ранее волк напал на семилетнего мальчика и пытался утащить из дома за горло.