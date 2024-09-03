Коммунальщики потребовали у жительницы Челябинска выплатить долг за незнакомку

Жительница Челябинска получила требование оплатить долги по коммунальным счетам незнакомой ей женщины из-за одинаковой фамилии. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам самой челябинки, к ней обратились представители коммунальных служб Красноярска и потребовали оплатить долги местной жительницы. Недовольная ситуацией россиянка обратилась в Генпрокуратуру России, чтобы звонки прекратились.

«В результате мер надзорного органа звонки прекратились», – сообщается в публикации.

Позже женщине из Челябинска сообщили, что данные из баз удалены. Помимо этого, она получила уведомление о том, что исполнительное производство прекращено.

До этого случая россиянка уже испытывала трудности, так как ее часто беспокоили коллекторы. Она говорила, что не проживает в Красноярске, но звонки продолжались. Помимо этого, с ее счета только в 2024 году снимали по семь тысяч в месяц.

Юристы посоветовали женщине поменять фамилию, но она делать этого не хочет, так как раньше проблем не возникало.

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