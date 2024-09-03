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МИД Ирана вызвал посла Австралии из-за публикации в поддержку ЛГБТ

МИД Ирана вызвал посла Австралии Макконвилла из-за публикации в поддержку ЛГБТ

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Австралии Яна Макконвилла, чтобы выразить протест в связи с размещенной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посольства публикацией в поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Reuters.

«Иран вызвал посла Австралии в Тегеране после публикации онлайн-контента, который, по его мнению, «нарушает нормы», — указано в публикации.

В МИД Ирана осудил шаг дипломата, отметив, что пост противоречит исламским нормам и обычаям. Макконвилл заявил, что посольство не хотело оскорбить иранский народ и пообещал передать позицию внешнеполитического ведомства своему руководству.

1 сентября посольство Австралии разместило в Instagram публикацию по случаю отмечаемого в Австралии дня солидарности с ЛГБТ-сообществом.

До этого бывший журналист «Новой газеты» Али Феруз, сообщил, что больше не идентифицирует себя как часть ЛГБТ-сообщества. Он признался, что принял ислам и переосмыслил свое чувство идентичности.

Ранее премьер Румынии заявил, что выступает против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ.

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