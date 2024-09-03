В Керчи семья отравилась купленной в магазине рыбой

В Керчи семейная пара купила в магазине рыбу и попала в больницу, одного из отравившихся спасти не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Муж с женой приобрели рыбу в вакуумной упаковке в магазине «Фреш», мужчине стало плохо сразу после употребления продукта в пищу. Он был экстренно госпитализирован, но, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

Супруга пострадавшего также была госпитализирована с отравлением, ее жизни ничего не угрожает. Родственники хотят подать иск в суд, однако для этого необходимо дождаться результатов вскрытия и заключения судмедэксперта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Череповце закрыли кафе после массового отравления посетителей. С симптомами острой кишечной инфекции к врачам обратились 17 взрослых и один ребенок. Как выяснилось, все они употребляли готовую пищевую продукцию в кофейне Camon Cafe на Советском проспекте. После многочисленных случаев отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование. У заболевших диагностирован сальмонеллез.

Ранее россиянин отравился шаурмой, впал в кому и взыскал 800 тысяч рублей.