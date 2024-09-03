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В Новгородской области подростки жгли цветы на Вечном огне и были задержаны

В Новгородской области задержали подростков, которые жгли цветы на Вечном огне

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Телеграм-канал Новгородская полиция

В Новгородской области подростков подозревают в осквернении Вечного огня. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Двоих школьников 13 и 14 лет нашли в Малой Вишере. Известно, что на выходных они приехали в Чудово на электричке и гуляли. После путешествия по городу, они пришли к мемориалу, где подожгли его элементы.

«Данное происшествие было зарегистрировано в отделе полиции на основании информации, опубликованной в местной социальной сети», – поделились в ведомстве.

В МВД оперативно отследили подростков и после задержания доставили в участок. О том, какое наказание получат дети, не сообщается.

По версии правоохранителей, на выходных школьники пришли к Вечному огню и подожгли искусственные цветы, которые находились рядом с ним.

До этого в Ставрополье 37-летний мужчина из Кисловодска поджег венки около Вечного огня. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на полтора года, срок он будет отбывать в колонии-поселении. Помимо этого, он выплатит сумму причиненного ущерба.

Ранее житель Пскова готовил еду на Вечном огне.

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