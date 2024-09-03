В Мордовии арестовали главу региональной ячейки секты

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали главу региональной ячейки тоталитарной секты «Фалуньгун». Об этом сообщает Telegram-канал издания «Известия».

Задержанный — гражданин РФ Максиняев, обвиняемый в создании ячейку секты и проведении сборов ее адептов. По ходатайству следствия он помещен на время расследования под арест.

Журналисты добавили, что сотрудники силовых ведомств провели обыски по пяти адресам проживания сектантов в Саранске, Аксеново и Ромоданово.

Незадолго до того, в Краснодарском крае прошли массовые обыски у представителей местной ячейки китайской секты «Фалуньгун».

В начале мая в Москве силовики задержали четверых последователей китайской секты «Фалуньгун», признанной нежелательной и запрещенной в России.

Движение «Фалунь Дафа» появилось в 1992 году в Китае, вскоре власти КНР запретили его, признав тоталитарной сектой, опасной для здоровья и жизни последователей. В России ее признали нежелательной в 2020 году.

Ранее бывшему ярославскому сатанисту и экс-участнику СВО вынесли приговор.