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В Мордовии арестовали главу региональной ячейки секты

В Мордовии арестовали лидера местной ячейки секты «Фалуньгун»

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Shutterstock

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали главу региональной ячейки тоталитарной секты «Фалуньгун». Об этом сообщает Telegram-канал издания «Известия».

Задержанный — гражданин РФ Максиняев, обвиняемый в создании ячейку секты и проведении сборов ее адептов. По ходатайству следствия он помещен на время расследования под арест.

Журналисты добавили, что сотрудники силовых ведомств провели обыски по пяти адресам проживания сектантов в Саранске, Аксеново и Ромоданово.

Незадолго до того, в Краснодарском крае прошли массовые обыски у представителей местной ячейки китайской секты «Фалуньгун».

В начале мая в Москве силовики задержали четверых последователей китайской секты «Фалуньгун», признанной нежелательной и запрещенной в России.

Движение «Фалунь Дафа» появилось в 1992 году в Китае, вскоре власти КНР запретили его, признав тоталитарной сектой, опасной для здоровья и жизни последователей. В России ее признали нежелательной в 2020 году.

Ранее бывшему ярославскому сатанисту и экс-участнику СВО вынесли приговор.

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