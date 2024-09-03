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В Ингушетии ликвидировали вооруженного мужчину, напавшего на пост ДПС

МВД РФ: в Магасе ликвидировали мужчину с отверткой, атаковавшего сотрудников ДПС

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Максим Блинов/РИА Новости

Полицейские ликвидировали вооруженного мужчину, напавшего на сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) в Республике Ингушетии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства внутренних дел РФ.

Из заявления следует, что инцидент произошел на въезде в город Магас. В результате нападения пострадал один инспектор. Правоохранителю понадобилась госпитализация, однако в данный момент его жизни ничего не угрожает.

«Нападавший нейтрализован. <...> На месте происшествия министр внутренних дел по Республике Ингушетия координирует работу правоохранительных органов», — добавили в ведомстве.

В публикации уточняется, что сейчас специалисты пытаются установить личность злоумышленника. Также им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

3 сентября телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о нападении на пост ДПС в Магасе. По информации журналистов, мужчина с отверткой в руках перебежал дорогу и атаковал двоих инспекторов.

В июле в Тюменской области женщина ударила сотрудника ДПС, собиравшегося забрать машину ее сожителя. Инцидент произошел в селе Щетково.

Остановив автомобиль, правоохранитель понял, что водитель и сидевшая рядом с ним женщина находятся в состоянии алкогольного опьянения. Тогда полицейский вызвал эвакуатор, но после его прибытия гражданка начала возмущаться и напала на стража порядка. Впоследствии против нее возбудили дело, обязав выплатить штраф в размере девяти тысяч рублей.

Ранее в одном из отелей в Москве иностранец атаковал сотрудницу полиции.

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