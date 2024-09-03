Хабаровчане считают, что кандидата от ЛДПР снимут с выборов в Гордуму после драки

Кандидат в Гордуму Хабаровска от ЛДПР Александр Филин не принес извинений мужчине, с которым подрался у входа в подъезд во время распространения агитационных листовок. Об этом «Газете.Ru» сообщила председательница дома Ирина (имя изменено). Пострадавший отказался пускать кандидата в подъезд и получил несколько ударов.

«Соседи все возмущены. Мы никого в подъезд не пускаем, и наш сосед сделал все верно, так как идет борьба с наркоманами — у нас просто нашествие наркоманов. Они все, чтобы попасть в подъезд, придумывают всякие «левые» аргументы (почта, забыл ключи и т.д.), или пытаются прорваться напролом, особенно если женщина выходит. Эти товарищи (кандидат Александр Филин и его помощник. — Газета.Ru) не сказали прямо, зачем им в подъезд, а полезли в драку. Извинений кандидат не приносил. Хотя не мешало бы. [Пострадавший] мужчина сам является представителем власти», — объяснила Ирина.

Женщина добавила, что после произошедшего беседовать с пострадавшим и соседями приезжали полицейские. Из-за инцидента Филина могут снять с выборов, полагает она.

«Вчера полиция приезжала, но мужчина был на смене. Его не застали. Другой сосед с полицией разговаривал. Говорят, вроде полиция получила задание выяснить ситуацию. Якобы должна быть административная [ответственность] и снятие с выборов», — заключила Ирина.

Накануне кандидат от ЛДПР в городскую думу Хабаровска Александр Филин, раздавая листовки, столкнулся с отказом жильца одного из домов на улице Блюхера пропустить их внутрь. После этого кандидат вместе с товарищем несколько раз ударил мужчину и оскорбил его, пишет Amur Mash.

Инцидент был зафиксирован камерой домофона. По данным СМИ, жители дома готовят коллективную жалобу на Филина в местный избирком.

Ранее в Кургане «Партия пенсионеров» отказалась от кандидата из-за человека в костюме динозавра.