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Россиянка решила принять душ и получила ожог 51% тела

В Липецкой области женщина обварилась кипятком в ванной

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Depositphotos

Жительница Липецкой области попала в больницу с ожогами после того, как приняла душ. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел в Елецком районе. По словам врачей, 57-летняя россиянка решила освежиться, но в какой-то момент из душа пошел кипяток. В доме женщины установлен котел, с помощью которого нагревается вода.

В результате россиянка получила ожоги 51% тела, пострадали голова, шея, руки и ноги. Приехавшие на место медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии, на данный момент пациентка находится в реанимации.

До этого в Оренбургской области младенец обварился кипятком. По словам матери, пострадавший заинтересовался чайником с кипятком и опрокинул его содержимое на себя. В результате шестимесячный ребенок получил термические ожоги, подробности о его состоянии неизвестны.

На ситуацию обратили внимание правоохранители, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее женщину и ее мужа с ожогом глаза отказались принять в больнице под Екатеринбургом.

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