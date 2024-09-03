Российских туристов, задержанных в Шри-Ланке за ловлю ящериц, отпустили из изолятора

Российских туристов, которых задержали на Шри-Ланке за охоту на ящериц, выпустили из СИЗО, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, молодых людей подозревают в краже 187 ящериц и муравьев, которых они якобы собирались вывезти в Россию. Туристам запретили покидать остров до окончания расследования, если суд признает их виновными. Ловцам рептилий грозит до 20 лет тюремного срока.

Ожидать решения суда приятели будут в отеле, периодически отмечаясь в местном отделе полиции. Как уточняется, добиться изменения меры пресечения удалось благодаря усилиям правозащитников и дипломатов.

Накануне стало известно, что 17-летнего Савелия и 21-летнего Николая, приехавших на остров вместе с семьями, поймали с поличным утром 29 августа. Молодые люди занимались тем, что охотились на ящериц неподалеку от своего отеля.

Туристов увезли в полицию и, как рассказал вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, допросили без присутствия родителей, переводчика и адвоката. Почти сутки родные ничего не знали о судьбе задержанных, так как связи с ними не было.

Мельников говорит, что россиян могли задержать для того, чтобы выманить деньги. Известно, что офицер полиции уже позвонил родителям ловцов ящериц и предлагал «договориться». Молодых людей обвиняют в нарушении природоохранного законодательства, они провели в изоляторе пять дней.

Ранее суд оставил под стражей девушку, которая похитила ящерицу из Ленинградского зоопарка.