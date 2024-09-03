Подозреваемый в убийстве школьницы на Урале был осужден за изнасилование

40-летний житель Нижнего Тагила Владимир, подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы, был осужден за изнасилование в 2020 году. Свидетельница по делу Тамара рассказала «Газете.Ru», что Владимир изнасиловал ее подругу.

«Я была свидетелем на всех судах и в принципе первой кто узнал о произошедшем. Это было несколько лет назад, в 2020 году, подруга под утро пошла в магазин и долго не возвращалась. Я ей звонила, телефон был недоступен. Через несколько часов она пришла и рассказала историю о том, как зашла в подъезд, и мужчина сзади попросил придержать ему дверь. Она спокойно его подождала и начала подниматься, лифта нет, а идти на четвертый этаж. Между первым и вторым этажом он ее прижал к стене и заставил идти с ним, она сопротивлялась, но он начал угрожать ножом. Далее он вывел ее из подъезда и потащил к себе, а жил он как оказалось через дом. Он был пьян, дома были разбросаны бутылки, несколько часов он издевался над девушкой, затем уснул. Девушка пыталась всячески найти выход из этой злосчастной квартиры, нашла его документы, так мы и узнали, что это Владимир. У нее получилось выбраться, нашли его быстро, суд тоже прошел быстро. Его посадили, если не ошибаюсь, лет на восемь. Я только в новостях сегодня узнала, что он был на СВО и вышел, даже с замазанным лицом его узнала», — сказала она.

Соседка подозреваемого подтвердила изданию «E1.Ru», что мужчина был судим за насилие. При этом женщина отметила, что Владимир был приветливым соседом, его любили дети. По ее словам, он за свой счет сделал для них песочницу во дворе.

«Я знала, что он сидел, но он говорил, что был в колонии за воровство. Вчера на допрос нас вызвали, сказали, что он сидел за насилие», — рассказала женщина журналистам.

3 сентября СМИ сообщили, что в Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю школьницу, которую искали четыре дня. По данным «E1.Ru», тело девочки обнаружили в подвале одного из домов, отец опознал дочь. Как сообщало издание, девочка пропала 31 августа — отпросилась погулять и перестала выходить на связь. Отец обратился в правоохранительные органы: ребенка искали сотни людей. По словам мужчины, в квартире соседа семьи, вернувшегося с СВО, нашли следы крови. По информации СМИ, сосед снова собирался в зону боевых действий, но его задержали в Москве.

Отец девочки также проходит по делу как подозреваемый. Он воспитывал ребенка один — мать девочки умерла от рака.

Ранее участника СВО задержали за домогательства к ребенку и отпустили в зале суда.