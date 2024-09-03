Вооруженный мужчина ворвался в больницу Хорватии

Вооруженный мужчина ворвался в больницу Загреба и взял заложников. Об этом в соцсети Х сообщает хорватское издание Jutarnji list.

Отмечается, что полиция приказала персоналу, посетителям и пациентам покинуть помещения больницы. Часть врачей и другого персонала заперлись в кабинетах вместе с пациентами.

Telegram-канал «Сербский Вестник» приводит слова одного из докторов больницы. Он сообщил, что в психиатрическом отделении учреждения сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, вошедшим туда с пистолетом.

30 марта в популярном кафе в городе Эде (Нидерланды) произошел захват заложников. Жителей окрестных домов эвакуировали.

До этого мужчина захватил нескольких заложников в больнице на юго-западе германского города Ахен.

За день до этого спецназ в Берлине провел операцию по захвату террористов «Фракции Красной армии». Операция прошла в районе Фридрихсхайн.

Ранее в Германии мужчина в стрингах напал на полицию.