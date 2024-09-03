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Умер конструктор около 200 советских подводных лодок

Конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский умер на 99-м году жизни

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского Флота России», — отмечается в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Спасского, а также его коллегам и соратникам. По словам главы региона, которого цитирует «Интерфакс», легендарный конструктор сформировал школу ученых и конструкторов, которые сегодня продолжают его дело.

За свою жизнь Спасский создал около 200 советских и российских субмарин, в том числе атомную подлодку «Курск».

Спасский — Герой России, Герой Социалистического труда, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга.

25 августа стало известно о смерти главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги. Ему был 91 год. Практически всю свою жизнь Мамалыга проработал в коломенском бюро машиностроения, которое стало частью холдинга «Высокоточные комплексы».

Ранее «НПО автоматики» сообщило о смерти своего генерального конструктора Дерюгина.

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