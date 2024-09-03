В Ленобласти двое суток ищут школьницу, пропавшую после прогулки с собакой

В Ленинградской области 12-летняя школьница ушла на прогулку с собакой и пропала, девочку ищут вторые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По информации правоохранителей, Юлия Седова 1 сентября в 15:30 вышла на прогулку с рыжим шпицем в поселке Бугры. После этого ребенок домой не вернулся. Рост девочки 152-156 сантиметров. У ребенка светлые волосы средней длины и серые глаза.

Предположительно, на девочке в тот день были синие джинсы, белые босоножки. С собой у школьницы был розовый рюкзак с радугой и телефон-раскладушка.

В правоохранительных органах попросили звонить на горячую линию по телефонам 02 или 112 всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней.

Ранее житель Алтая похитил девятилетнего мальчика, пообещав подарить ему телефон.