В Карачаево-Черкесии начался митинг в честь жертв теракта в Беслане

В селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии жители собрались на траурный митинг и вспоминают жертв теракта в Беслане. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, на мероприятии присутствуют члены регионального правительства, местных органов власти, представители общественных организаций, духовенства и сами жители республики, чтобы почтить память жертв теракта минутой молчания и возложить цветы к мемориалу.

Глава региона отметил, что 3 сентября каждый житель республики воспринимает произошедшее 20 лет назад как свою личную трагедию.

1 сентября 2024 года, в 9:15 во дворе учебного заведения в Беслане раздался школьный звонок. В этот день 20 лет назад террористы захватили школу. Бывшие заложники первыми вошли в разрушенный спортзал. Они держали в руках портреты детей и взрослых — жертв трагедии.

Затем цветы и венки к поклонному кресту, установленному в спортзале, возложили глава Северной Осетии Сергей Меняйло, председатель местного парламента Таймураз Тускаев, председатель правительства республики Борис Джанаев, представители Совета Федерации, Госдумы, члены правительства и депутаты парламента Северной Осетии, делегации органов государственной власти, муниципальных образований Владикавказа и районов республики, представители общественных и религиозных организаций, бывшие заложники и их родственники.

Вахта памяти завершится 3 сентября на мемориальном кладбище «Город ангелов».

Ранее президент России Владимир Путин высказался о теракте в Беслане, заявив, что такой трагедии «врагу не пожелаешь».