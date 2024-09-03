После обыска в московском хостеле проверят более 500 мигрантов

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Москве провели обыски в одном из столичных хостелов в рамках расследования уголовного дела и теперь проверяют сотни иностранцев на соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители пришли в хостел ООО «Роал» на улице Новаторов.

«Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 530 иностранных граждан», — рассказали представители СК.

Правоохранители проверяют их на соблюдение миграционного законодательства, а также выявление других возможных нарушений.

Руководство гостиницы доставили в СК для проведения следственных действий. Обыск проходил по делу об организации экстремистского сообщества.

Ранее СМИ узнали об обысках в центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово.