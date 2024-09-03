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Названы любимые блюда россиян осенью

Повар Разбоев: мясные блюда являются популярными у россиян осенью

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Shutterstock

Мясные блюда, в том числе, колбасы, супы, шашлыки, пользуются особой популярностью у россиян осенью. Об этом Pravda.Ru рассказал бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев.

По его словам, в этот период посетители заведений общепита выбирают более сытные блюда, которые могут согреть и зарядить организм необходимой энергией. Особый контраст по выбору еды фиксируется в ноябре, уточнил эксперт. В конце осени россияне отдают предпочтение большим порциям высококалорийной пищи.

«Из напитков в начале осени гости отдают предпочтение лимонадам с натуральными ягодами, фруктами, овощами. Например, лимонад «Пряная вишня», «Барбарис». Также в ТОПе компоты и морсы — клюквенный, вишневый, из сухофруктов. С наступлением прохлады заказывают горячие чаи, и также с максимально натуральными составляющими, например, смородиной, малиной или облепихой», — добавил Разбоев.

Исследование медиаплатформы о еде Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что чаще всего рецепты с яблоками ищут пользователи из Москвы — более 400 тысяч просмотров, и Санкт-Петербурга — 184,5 тысячи. В пятерку лидеров также вошли жители Екатеринбурга (64 633), Нижнего Новгорода (66 984) и Новосибирска (59 344).

Ранее сообщалось, что одно из самых популярных в Великобритании блюд рекордно подорожало.

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