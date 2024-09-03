На Урале нашли тело пропавшей 12-летней школьницы

В Нижнем Тагиле 12-летнюю школьницу, которую искали четверо суток — девочка не вернулась домой после прогулки — предварительно, нашли мертвой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, местные жители нашли тело в подвале дома по улице Юности.

Как передает издание E1.ru, девочка пропала 31 августа — отпросилась у отца погулять и перестала выходить на связь. Мужчина обратился в правоохранительные органы: ребенка искали сотни людей.

Как рассказал изданию отец девочки, у соседа по квартире, вернувшегося с СВО, нашли следы крови. Мужчина вновь отправился в зону боевых действий, его как подозреваемого задержали в Москве.

По информации СМИ, родителя девочки отправят на полиграф, так как он также проходит по делу по статье «Убийство» УК РФ как подозреваемый.

Тагилец растил девочку один. 40 дней назад мать школьницы умерла от рака.

Ранее житель Алтая похитил девятилетнего мальчика, пообещав подарить ему телефон.